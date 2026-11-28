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CIUDAD VALLES.- El alcalde de Tamuín, Marcelino Bautista Rincón dijo que sancionará al que copió y pegó la propuesta de aumento a la tarifa del agua y la mandó al Congreso.

Luego de que la diputada y presidenta de la Comisión del Agua del Congreso, Nancy Jeanine García Martínez dio a conocer que la solicitud de aumento de agua de la Dirección de Agua Potable de Tamuín prácticamente copió y pegó la propuesta de su homóloga de Valles, el munícipe catanero expresó que en la Junta de Gobierno tratarán el tema para deslindar responsabilidades y buscar la sanción correspondiente.

Hay que destacar que la misma diputada García Martínez expresó que con toda seguridad el mismo Congreso deliberará una sanción para el municipio, después de semejante acción, descubierta por los legisladores mismos.