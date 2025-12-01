Solicitan diputados participar en las mesas de seguridad

El diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno anunció que el Congreso del Estado solicitará formalmente al gobernador Ricardo Gallardo Cardona que el Poder Legislativo sea integrado de manera periódica a las reuniones de la mesa de construcción de paz, con la intención de contribuir en la toma de decisiones y fortalecer las acciones de seguridad en San Luis Potosí. La propuesta plantea que al menos una vez por semana se permita la participación de representantes del Legislativo.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública señaló que la seguridad no es responsabilidad exclusiva del Ejecutivo, sino un tema que debe involucrar a todos los niveles y poderes del Estado.

Explicó que ya sostuvo un primer acercamiento con el subsecretario de Seguridad Ciudadana a nivel federal, José Luis Rodríguez, quien expresó que existe viabilidad para dar paso a este planteamiento.

Badillo Moreno detalló que se revisarán los mecanismos legales existentes, ya que la normativa federal establece quiénes integran estas mesas, pero también permite la invitación de otros actores institucionales.

Actualmente, el Poder Judicial participa de manera constante y, bajo ese antecedente, el Legislativo espera sumarse sin modificar la ley, únicamente mediante una solicitud formal al Ejecutivo estatal.

El legislador indicó que la presencia del Congreso permitiría tener acceso de primera mano a información relevante, lo que fortalecería la generación de estrategias y facilitaría posibles reformas legales cuando sean necesarias. “Nosotros trabajamos los marcos normativos que después se ejecutan; por eso es importante coordinar esfuerzos y construir soluciones desde el análisis conjunto”, puntualizó.

La propuesta será presentada directamente al gobernador con el objetivo de incorporar a la Comisión de Seguridad del Congreso al menos un día por semana en estas reuniones.