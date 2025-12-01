logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ARMONÍA ENTRE “LOS APÓSTOLES”

Fotogalería

ARMONÍA ENTRE “LOS APÓSTOLES”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Solicitan diputados participar en las mesas de seguridad

Por Samuel Moreno

Diciembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Solicitan diputados participar en las mesas de seguridad

El diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno anunció que el Congreso del Estado solicitará formalmente al gobernador Ricardo Gallardo Cardona que el Poder Legislativo sea integrado de manera periódica a las reuniones de la mesa de construcción de paz, con la intención de contribuir en la toma de decisiones y fortalecer las acciones de seguridad en San Luis Potosí. La propuesta plantea que al menos una vez por semana se permita la participación de representantes del Legislativo.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública señaló que la seguridad no es responsabilidad exclusiva del Ejecutivo, sino un tema que debe involucrar a todos los niveles y poderes del Estado. 

Explicó que ya sostuvo un primer acercamiento con el subsecretario de Seguridad Ciudadana a nivel federal, José Luis Rodríguez, quien expresó que existe viabilidad para dar paso a este planteamiento.

Badillo Moreno detalló que se revisarán los mecanismos legales existentes, ya que la normativa federal establece quiénes integran estas mesas, pero también permite la invitación de otros actores institucionales. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Actualmente, el Poder Judicial participa de manera constante y, bajo ese antecedente, el Legislativo espera sumarse sin modificar la ley, únicamente mediante una solicitud formal al Ejecutivo estatal.

El legislador indicó que la presencia del Congreso permitiría tener acceso de primera mano a información relevante, lo que fortalecería la generación de estrategias y facilitaría posibles reformas legales cuando sean necesarias. “Nosotros trabajamos los marcos normativos que después se ejecutan; por eso es importante coordinar esfuerzos y construir soluciones desde el análisis conjunto”, puntualizó.

La propuesta será presentada directamente al gobernador con el objetivo de incorporar a la Comisión de Seguridad del Congreso al menos un día por semana en estas reuniones. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Perros sueltos, una amenaza en Satélite
Perros sueltos, una amenaza en Satélite

Perros sueltos, una amenaza en Satélite

SLP

Leonel Mora

Habitantes del complejo habitacional piden mayor regulación

El Interapas termina los trabajos en Av. Mezquital
El Interapas termina los trabajos en Av. Mezquital

El Interapas termina los trabajos en Av. Mezquital

SLP

Rolando Morales

Proponen proteger la salud mental de jóvenes potosinos
Proponen proteger la salud mental de jóvenes potosinos

Proponen proteger la salud mental de jóvenes potosinos

SLP

Samuel Moreno

Gama Bazarte impulsa reforma a la Ley de la Persona Joven

El desarrollo requiere certeza jurídica: CMIC
El desarrollo requiere certeza jurídica: CMIC

El desarrollo requiere certeza jurídica: CMIC

SLP

Martín Rodríguez