Solicitará el Ceepac 233 mdp para el 2026

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) aprobó por unanimidad su proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2026, que asciende a 233 millones 552 mil 222 pesos, durante una sesión ordinaria virtual del Consejo General.

Del total aprobado, 97.9 millones se destinarán al gasto ordinario del organismo, mientras que 77.9 millones corresponden al inicio del proceso electoral 2026-2027. Además, se incluyeron 662 mil pesos para proyectos transversales, 40.6 millones para pasivos contingentes y 16.4 millones derivados de un convenio con el Instituto Nacional Electoral (INE).

En cuanto al presupuesto ordinario, se contempla una distribución de recursos para servicios personales, materiales, suministros, servicios generales, ayudas sociales y adquisición de bienes muebles e inmuebles. El mayor monto se asigna a servicios personales, con 77.1 millones de pesos, seguido por 11.8 millones para servicios generales y 7.2 millones para bienes muebles, inmuebles e intangibles.

El Consejo también aprobó recursos por 662 mil pesos destinados a proyectos con perspectiva de género. Entre ellos, la creación de un lactario que permitirá a las madres trabajadoras contar con un espacio adecuado para la lactancia o la extracción de leche, en cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal del Trabajo y las recomendaciones de organismos internacionales como la OMS y UNICEF. El segundo proyecto consiste en una ludoteca, con el objetivo de facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar, y promover la participación de las mujeres en espacios laborales y públicos.

