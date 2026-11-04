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Bikers van contra nuevo Reglamento de Tránsito en la capital

Las normas recientes podrían vulnerar derechos y establecer condiciones discriminatorias, señalan

Por Rolando Morales

Noviembre 04, 2026 12:47 p.m.
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Foto: Pulso

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      La asociación Motociclismo Organizado de San Luis Potosí anunció que emprenderá acciones legales contra las modificaciones al Reglamento de Tránsito Municipal, al considerar que algunas de las nuevas disposiciones podrían vulnerar derechos constitucionales y establecer condiciones discriminatorias para quienes utilizan motocicletas.

      A través de un pronunciamiento dirigido a su comunidad, la organización expresó su rechazo a las decisiones del Cabildo capitalino, relacionadas con la aprobación, publicación y aplicación de las reformas.

      Señaló que existen disposiciones que podrían contravenir garantías como la igualdad y la no discriminación, la libertad de trabajo, la libertad de conciencia y el libre tránsito.

      La asociación informó que su área jurídica determinó iniciar los procedimientos correspondientes ante las instancias competentes para impugnar las modificaciones y defender los derechos de sus integrantes, pero no precisan qué artículos serán impugnados ni cuándo presentará formalmente los recursos.

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      Entre las nuevas disposiciones relacionadas con motocicletas se encuentran las restricciones para circular en caravanas sin autorización, así como obligaciones adicionales de protección para conductores y acompañantes, como el uso de casco certificado, guantes, lentes y chaleco o ropa reflectante.

      También se establecieron límites específicos de alcohol en aire espirado y sangre para quienes conduzcan motocicletas.

      Las reformas contemplan, además, que las motocicletas deberán circular con todas sus llantas sobre la zona de rodamiento, por lo que levantar una de ellas será considerado manejo temerario.

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      También se establecen restricciones para realizar maniobras riesgosas, zigzaguear entre vehículos, cambiar intempestivamente de carril y utilizar luces estroboscópicas o LED destellantes que no correspondan a las especificaciones técnicas.

      Motociclismo Organizado sostuvo que su inconformidad no se limita a los motociclistas que residen en la capital potosina, sino que también busca defender a quienes transitan de paso por la ciudad.

      La organización insistió en que recurrirá a las vías legales para cuestionar las disposiciones que considera contrarias a sus derechos, aunque no precisó qué artículos serán impugnados ni cuándo presentará formalmente los recursos.

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