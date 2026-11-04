¿Los videojuegos forman parte de un plan de ocio equilibrado?

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La idea de que una sola afición deba dominar el tiempo libre de una persona puede sonar tajante, pero limita las posibilidades de ocio. Los videojuegos pueden ser una parte valiosa de la semana junto con la actividad física, los intereses creativos, el aprendizaje, el tiempo al aire libre y los planes compartidos. Una combinación más amplia permite que el tiempo libre se adapte al día, en lugar de obligar a que cada descanso se limite a la misma actividad.

Este enfoque también establece un límite útil para el gasto en entretenimiento. Para quienes juegan en Xbox, tarjetas de Xbox baratas pueden formar parte de una compra planificada y dejar margen en el presupuesto para un curso o materiales para un proyecto creativo. El objetivo no es jerarquizar las aficiones, sino dar a cada una su espacio cuando se adapte al momento y al estado de ánimo.

La variedad permite adaptar el ocio a cada momento

Una rutina variada no es un plan de productividad ni un horario fijo. Los CDC recomiendan realizar aficiones y actividades que cada persona disfrute como una forma saludable de afrontar el estrés y distraerse de las situaciones estresantes. Una noche puede prestarse para relajarse frente a una pantalla, mientras que otra puede ser más adecuada para el arte, escribir un diario, practicar técnicas de relajación o realizar una actividad compartida.

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Las aficiones que implican actividad física son un complemento práctico para los juegos sedentarios, ya que incorporan movimiento al tiempo libre. La Organización Mundial de la Salud incluye caminar, andar en bicicleta, bailar, hacer jardinería, realizar tareas domésticas, practicar deportes y participar en actividades recreativas activas dentro de la actividad física. También señala que la actividad física puede mejorar la salud mental, la calidad de vida y el bienestar general.

Para las personas adultas de 18 a 64 años, la OMS recomienda al menos 150 minutos semanales de actividad física de intensidad moderada o 75 minutos de actividad vigorosa. También recalca que cualquier actividad es mejor que ninguna. Dar un paseo después del trabajo o practicar un deporte recreativo puede contribuir a cumplir esa recomendación sin convertir el ocio en una obligación.

La variedad social amplía las posibilidades de conexión

Los videojuegos pueden ser una actividad social, pero no tienen por qué cubrir todos los objetivos sociales. Los CDC señalan que la conexión social es importante para la salud mental y física, y que las relaciones de apoyo se asocian con el bienestar, el manejo del estrés, el sueño y los hábitos saludables. Los clubes, las clases, el voluntariado, las actividades familiares y los encuentros presenciales ofrecen otros espacios para conectar.

Estas opciones no requieren una planificación elaborada. Una comida familiar habitual, una clase local o pasar tiempo con amistades pueden combinar la conexión cara a cara con las sesiones de juego. El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento informa que las aficiones significativas, las actividades sociales, las clases, el voluntariado y el tiempo con familiares o amistades pueden favorecer el sentido de propósito y el bienestar en la vejez.

La sostenibilidad depende de elegir actividades que las personas realmente disfruten, a las que puedan acceder con facilidad y que encajen en sus rutinas habituales. No exige una proporción ideal ni un horario rígido. Un paseo breve, una sesión creativa o un plan compartido pueden convivir con los videojuegos cuando se adapten al día.

Los intereses creativos y de aprendizaje también dan al ocio una dimensión distinta. Leer, cocinar, practicar música o realizar un proyecto manual pueden ofrecer expresión o concentración cuando una sesión de juego no sea lo más adecuado. El valor está en contar con opciones accesibles, no en llenar cada hora ni en convertir las aficiones en una obligación de demostrar resultados.

Los jugadores pueden comprar juegos digitales a través de las tiendas oficiales de las plataformas o de mercados digitales. Eneba es un mercado digital de game keys y tarjetas de regalo, con información sobre compatibilidad regional y plataformas en las páginas de producto para facilitar una elección consciente.

Una rutina equilibrada no pide a nadie que sustituya los videojuegos ni que trate cada hora libre como tiempo productivo. Propone tomar decisiones intencionales que se adapten a la vida cotidiana, incluidas compras acordes con el tiempo disponible para jugar. Los mercados digitales como Eneba cuentan con ofertas de productos digitales. Comprobar la compatibilidad regional y la información de la plataforma es un paso habitual de una compra inteligente para elegir la opción deseada.