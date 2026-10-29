TEE deberá pagar 2 laudos laborales por más de 3 mdp

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El Tribunal Electoral del Estado enfrenta dos laudos laborales por más de tres millones de pesos que no ha podido pagar, además de finiquitos pendientes y cambios en su estructura administrativa, a pocas semanas del inicio del proceso electoral 2026-2027.

La exmagistrada Dennise Adriana Porras Guerrero, advirtió estas condiciones representan un riesgo para la estabilidad y el funcionamiento del organismo.

Porras Guerrero advirtió que los ajustes en la actual estructura del Tribunal alcanzan las áreas de Recursos Humanos, Recursos Financieros y Recursos Materiales, así como la Unidad de Transparencia. Si bien reconoció que una nueva presidencia puede realizar modificaciones administrativas, señaló que éstas deben garantizar la continuidad institucional y el respeto a los derechos laborales de quienes trabajan en el organismo.

La exmagistrada también señaló que hay finiquitos que no se han entregado y advirtió que la generación de nuevos conflictos laborales agravaría la situación financiera del Tribunal. Sostuvo que el personal es fundamental para mantener la operación de la institución y que debilitar su estructura antes de un proceso electoral resulta especialmente delicado.

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Añadió que los cambios en el organismo estatal deben analizarse en relación con el escenario federal y sus posibles repercusiones en las instituciones locales. No obstante, los dos laudos pendientes, cuyo monto supera los tres millones de pesos, constituyen ya una obligación económica que el Tribunal no ha logrado solventar.

Porras Guerrero recientemente concluyó un periodo de siete años como magistrada, tras ser designada por el Senado en 2019. Durante su gestión encabezó el Tribunal Electoral en los periodos 2021-2023 y 2025-2027. Al dejar el cargo, afirmó que su actuación se mantuvo apegada a derecho y con perspectiva de género, aunque reconoció que enfrentó momentos de tensión por la naturaleza de los asuntos electorales.