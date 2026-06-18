Tomás Zavala defiende sus relojes de lujo
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El diputado local del Partido del Trabajo (PT), Tomás Zavala González, reportó ingresos por 787 mil 671 pesos en su más reciente declaración patrimonial, además de una camioneta GMC Yukon Denali modelo 2022 valuada en un millón 735 mil 258 pesos, adquirida mediante crédito, de acuerdo con información pública disponible en el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
La declaración señala que el legislador obtuvo ingresos por actividades distintas a su función pública. Del monto total reportado, 436 mil 565 pesos corresponden a sueldos y salarios, mientras que 351 mil 106 pesos provienen de arrendamientos. Asimismo, registra una inversión bancaria en una cuenta tipo "Cuenta Maestra" de BBVA.
En el apartado de bienes, Zavala González reportó la adquisición de una camioneta GMC Yukon Denali modelo 2022 mediante una operación de compraventa realizada el 30 de abril de ese año. El vehículo fue adquirido a crédito por un monto de un millón 735 mil 258 pesos. La versión pública de la declaración no muestra información sobre bienes inmuebles, adeudos o participación
en empresas.
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Los datos patrimoniales se conocen luego de que el legislador defendiera públicamente la posesión de relojes de lujo valuados en hasta 435 mil pesos y asegurara que fueron adquiridos con recursos generados durante más de tres décadas como empresario. Entre los artículos señalados se encuentran un reloj Santos de Cartier intervenido con diamantes naturales y un Rolex Day-Date 36.
Zavala González ha sostenido que su patrimonio no proviene de los ingresos obtenidos como legislador, sino de actividades empresariales desarrolladas durante más de 30 años.
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