De 14° a 32°, las temperaturas para este lunes en SLP
El frente frío 4 ayudará a moderar el calor y favorecerá chubascos durante la semana
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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó que para este lunes se pronostican temperaturas de cálidas a calurosas por la tarde, bancos de niebla por la mañana, así como probabilidad de lluvias y tormentas principalmente en la zona centro.
Se monitorea la presencia del frente frío 4, que ayuda a moderar o refrescar las temperaturas máximas, además de favorecer lluvias y chubascos puntuales en la semana.
Se conminó a prevenir la pernocta de personas en la vía pública.
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Redacción
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