En paro, el personal del INE en Ciudad Valles

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CIUDAD VALLES.- Por primera vez en su historia, en la oficina del INE de este municipio se registra un paro de trabajadores que exigen aumentos salariales, mismos que se unieron a sus homólogos a nivel nacional.

Ante esto, este lunes 9 de noviembre solamente se pueden hacer citas para trámites que se atenderán en fechas próximas.

Los trabajadores de los módulos de atención a nivel nacional habían estado pidiendo incrementos, pero estas requisas fueron ignoradas por el Consejo General del INE, de acuerdo con Ivonne Rodríguez Azuara, vocera presidenta de la Mesa Distrital 04 del INE con sede en Valles.

Por lo pronto, en la entrada vehicular del INE, en calle Zaragoza hay una mesa para recibir los trámites, con la finalidad de darles nueva fecha para entrega de credenciales o procedimientos de renovación.

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