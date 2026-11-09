Gobierno reporta cifra máxima de empleos formales

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reportó una "cifra máxima de empleos formales" en octubre con 23 millones 88 mil 353, presentados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

"Entre septiembre y octubre, un crecimiento de 161 mil empleos formales en lo que va del año; un crecimiento de 571 mil 277 empleos formales y una variación anual respecto octubre del 25 de 1.3%."

"Y así se ve la gráfica 23 millones 88 mil 353 empleos formales en el país", destacó Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este lunes 9 de noviembre en Palacio Nacional.

Avances en programas sociales de salud y educación

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En el Salón Tesorería también presentó avances de los programas La Clínica es Nuestra y La Escuela es Nuestra, a dos años de haber llegado a la Presidencia con los que las comunidades toman decisiones sobre educación y salud sin intermediarios.

- Resaltan cobertura en nivel básico del 74.2%

Pamela López Ruiz, directora general del programa La Escuela es Nuestra, expuso que en el presente ejercicio fiscal se han otorgado recursos hacia 73 mil 443 comunidades escolares para la ampliación y rehabilitación de espacios educativos, lo cual beneficia alrededor de 8.8 millones de estudiantes con una inversión social alcanzada el momento de 23 mil 320 millones de pesos.

Mencionó que lo anterior considera la atención de 67 mil 574 escuelas de nivel básico, con una inversión total a nivel nacional de 18 mil 915 millones de pesos y 5 mil 869 planteles de educación media superior con un monto total de 4 mil 405 millones de pesos.

"Durante los dos años que van de la presente administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han beneficiado ya 141 mil 25 escuelas, del total de cerca de 185 mil, lo cual representa el 75.8% del total de los planteles entre ambos niveles educativos.

"Con ellos hemos logrado la cobertura en nivel básico del 74.2%, y por primera vez en la historia del programa del 99.2% en planteles de media superior. Por la instrucción de la presidenta, lo incorporamos a partir de 2025 para fortalecer la continuidad de niñas, niños y adolescentes en sus estudios profesionales.

"Es importante mencionar que el porcentaje faltante de atención en media superior corresponde a escuelas que presentaron alguna incidencia durante la conformación de su asamblea y las estaremos considerando nuevamente para lograr la incorporación del 100% de los planteles de educación media superior en el país", expuso.

Agregó que esta atención se ha logrado gracias a la inversión de 51 mil millones de pesos desde el PEF en tan solo dos años.

Inversiones en infraestructura y equipamiento médico

Como parte de La Clínica es Nuestra en el ISSSTE, su director Martí Batres mencionó 633 inmuebles beneficiados con una inversión total en dos años de 699 millones de pesos.

También mencionó Batres 17 mil 537 equipos e instrumental médico adquiridos, y 3 mil 333 obras realizadas.

Alejandro Svarch, director del IMSS-Bienestar, mencionó una inversión de 4 mil 608 millones de pesos, en beneficio de 8 mil 483 centros de salud en el ejercicio 2025. Más de 67 mil personas participaron directamente en las decisiones sobre cómo mejorar sus unidades de salud.

"Este año llegaremos a 8 mil 797 centros de salud con una inversión de **4 mil 761 millones de pesos", añadió.

Sheinbaum destacó cerca de 24 mil millones de pesos para La Escuela es Nuestra y poco más de 5 mil millones de pesos para La Clínica es Nuestra.

"El caso de ISSSTE ya va muy avanzado, las escuelas también. Y en el caso del IMSS-Bienestar, esta semana se deposita para que inicie los trabajos por cuarto año ya de La Clínica es Nuestra en el IMSS-Bienestar, por primera vez en **Yucatán", dijo.