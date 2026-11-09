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Trabajadores del INE-SLP se unen a paro nacional

En 13 de los 21 Módulos de Atención Ciudadana suspendieron actividades

Por Samuel Moreno

Noviembre 09, 2026 10:17 a.m.
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Trabajadores del INE-SLP se unen a paro nacional
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      La inconformidad de trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) por sus condiciones salariales y laborales impactó la atención ciudadana en San Luis Potosí, donde 13 de los 21 Módulos de Atención Ciudadana suspendieron actividades este lunes como parte del paro nacional, informó Patricia Santos Quevedo, vocal ejecutiva de la Junta Local del organismo.

      La protesta impidió que ciudadanos con citas programadas pudieran realizar trámites relacionados con su credencial para votar.

      La funcionaria explicó que el sistema dejó de habilitar nuevas citas desde el viernes 6 de noviembre y que quienes tenían un espacio reservado para este lunes serán contactados por el personal para establecer una nueva fecha de atención.

      La suspensión se concentró principalmente en módulos de la capital potosina, la zona metropolitana y algunos distritos electorales.

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      En contraste, las oficinas correspondientes al distrito de Rioverde mantuvieron prácticamente sus actividades habituales, por lo que la afectación no fue generalizada en todo el estado.

      Entre las exigencias de los trabajadores se encuentran mejores salarios, disponibilidad de materiales e insumos para realizar sus funciones y condiciones sanitarias adecuadas.

      Al respecto, Santos Quevedo sostuvo que en San Luis Potosí se cuenta con los recursos de oficina y tecnológicos necesarios, además de un periodo de descanso para consumir alimentos.

      Reconoció, sin embargo, que algunos módulos registraron interrupciones temporales en el servicio de limpieza por limitaciones presupuestales, situación que aseguró ya fue resuelta.

      En el ámbito nacional, las autoridades del INE plantearon un incremento salarial del seis por ciento y medidas para mejorar las condiciones laborales a corto, mediano y largo plazo; no obstante, la propuesta fue rechazada por los trabajadores, quienes consideran insuficiente el aumento.

      Para este lunes se tenía previsto un encuentro entre representantes de oficinas centrales y el personal inconforme, con la intención de avanzar en las negociaciones y conocer si la suspensión de actividades continuará o se reanudará el servicio en los módulos afectados.

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