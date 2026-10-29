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Víctimas no pueden esperar, dice Voces

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 29, 2026 03:00 a.m.
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Víctimas no pueden esperar, dice Voces
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      Las víctimas de violaciones a derechos humanos no pueden seguir esperando respuestas sobre sus expedientes, advirtió Natalia Castillo Vera, abogada del Colectivo Voces, al cuestionar que la comparecencia de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Giovanna Argüelles Moreno, se haya propuesto hasta el 23 de noviembre.

      La abogada informó que integrantes del colectivo acudieron al Congreso del Estado para buscar a las y los diputados, pero les indicaron que se encontraban de puente por las celebraciones de Xantolo.

      Ante su ausencia, las manifestantes valoraron tomar momentáneamente las instalaciones. Castillo Vera indicó que las protestas continuarán en la CEDH, donde permanecen, y que solicitó por escrito una reunión con el diputado Marco Gama, sin haber recibido respuesta, según su versión.

      La principal exigencia del colectivo es la salida de Giovanna Argüelles de la presidencia de la CEDH. Castillo Vera cuestionó los resultados de los cinco años y medio de gestión y el proceso de designación de la funcionaria.

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