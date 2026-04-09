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Vierten pintura sobre jardinera

Por Rolando Morales

Abril 09, 2026 03:00 a.m.
A
Vierten pintura sobre jardinera

El vertido de pintura en la base de un árbol encendió la alerta sobre la calle Simón Bolívar en pleno Centro Historico, donde una magnolia resultó afectada tras trabajos de rehabilitación en un establecimiento cercano. En el sitio quedó visible una capa de residuos de pintura azul que cubrió el pedazo de tierra, contaminando el tronco y poniendo en riesgo la salud del ejemplar.

De acuerdo con el señalamiento difundido, los desechos habrían sido arrojados directamente durante labores de obra, una práctica que puede impedir la oxigenación del suelo y afectar la absorción de agua y nutrientes.

La situación fue reportada a la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento, instancia que ya habría aplicado una sanción por el daño causado. Además, se advirtió que este tipo de acciones pueden derivar en el deterioro progresivo del árbol e incluso su pérdida, particularmente en especies urbanas que dependen de espacios reducidos para su desarrollo.

El caso vuelve a poner sobre la mesa el impacto que tienen los residuos de obra en el arbolado urbano, cuya función es clave para proporcionar sombra, mejorar la calidad del aire y mitigar el calor en la ciudad. También se insistió en la necesidad de disponer correctamente materiales como pintura, solventes o escombros, para evitar afectaciones al espacio público.

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