Villa de Pozos iniciará su campaña de vacunación

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Ante la llegada de los frentes fríos y el incremento de enfermedades respiratorias durante la temporada otoño-invierno, el Gobierno Municipal de Villa de Pozos fortalece las acciones de prevención y protección de la salud de las familias, por lo que, en coordinación con los Servicios de Salud del Estado, dará inicio este viernes 16 de octubre a la Campaña de Vacunación de Temporada Invernal, con el objetivo de reducir riesgos y proteger principalmente a los sectores más vulnerables de la población.

El Servicio Médico Municipal informó que la jornada se llevará a cabo en la Plaza Las Águilas, en un horario de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, donde la ciudadanía podrá acceder a vacunas contra la influenza, COVID-19 y neumococo, de acuerdo con los esquemas y criterios de vacunación correspondientes, como parte de las medidas preventivas para disminuir el riesgo de complicaciones asociadas a estas enfermedades.

La campaña estará dirigida principalmente a niñas y niños menores de cinco años, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas y personal de salud, sectores que requieren especial protección ante las bajas temperaturas y la mayor circulación de virus respiratorios, por lo que se invita a las familias a aprovechar esta jornada y mantener actualizados sus esquemas de vacunación.

El Gobierno Municipal de Villa de Pozos reiteró que la prevención es fundamental para proteger la salud y evitar complicaciones durante la temporada invernal,.

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