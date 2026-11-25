¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La culpa, la vergüenza y el temor a ser juzgadas dificultan que las mujeres reconozcan y denuncien situaciones de violencia, además de favorecer que regresen con sus agresores, señaló Erika Aguilar, especialista en desarrollo humano y gestión emocional.

Lo anterior, durante la charla "El silencio que duele", realizada en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la cual se llevó a cabo en el Teatro y Centro Cultural Doroteo Arango, donde advirtió que, pese a que actualmente existe mayor información sobre los derechos de las mujeres y los mecanismos para denunciar, muchas víctimas continúan guardando silencio.

Explicó que uno de los principales obstáculos es el conflicto emocional que enfrentan las mujeres que viven violencia, particularmente cuando regresan en varias ocasiones con sus agresores.

En estos casos, dijo, los señalamientos de familiares y personas cercanas pueden aumentar la culpa y la vergüenza, lo que dificulta que busquen ayuda.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Como referencia de la dimensión del problema, mencionó que más del 70 por ciento de las mujeres mayores de 15 años en México ha experimentado al menos un tipo de violencia, mientras que en San Luis Potosí existen más de 8 mil 500 carpetas de investigación abiertas por violencia de género.

LEA TAMBIÉN En 2026, van 54 muertes violentas de mujeres: SESNSP El informe federal señala que ocho fueron asesinadas por cuestiones de género, es decir, feminicidio

Indicó que estas cifras no reflejan la totalidad de los casos, debido a que muchas agresiones no llegan a denunciarse.

Erika Aguilar señaló que las mujeres que enfrentan violencia necesitan acompañamiento y escucha, no cuestionamientos por regresar con sus agresores o permanecer en relaciones violentas.

Por ello, planteó fortalecer las redes de apoyo entre familiares, amistades y comunidades, además de facilitar el acceso a atención psicológica y profesional.

Finalmente, consideró necesario involucrar también a los hombres en las actividades de sensibilización, para que reconozcan las distintas formas de violencia y participen en la transformación de conductas que contribuyen a perpetuarla.