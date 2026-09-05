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Se recupera potosino víctima de novatada en la UAT; anuncian investigación

La madre de Tadeo interpuso una denuncia por maltrato físico y mental

Por Huasteca Hoy

Septiembre 05, 2026 03:00 a.m.
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Foto: Cortesía

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      Ciudad Valles.- El joven de Nuevo Tampaón, en Tamuín, que sufrió maltrato físico y mental en la novatada de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ya está fuera de peligro, de acuerdo con datos de sus familiares.

      Tadeo Rubio, de 18 años, sufrió una condición llamada rabdomiólisis, por el esfuerzo físico, deshidratación y estrés que pasó en la novatada de su escuela el pasado miércoles.

      Sin embargo, ese diagnóstico podía ser causa de daños renales, aunque los médicos que lo atienden le han dado mejor pronóstico.

      De cualquier manera, sigue en pie la denuncia por esas lesiones que interpondría la madre del joven, Elena Rubio, puesto que a pesar de que a ella le informaron que no habría esas prácticas en la escuela, éstas se llevaron a cabo ante la vista de personal de la institución.

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      Al respecto, la UAT informó ayer que la Defensoría de los Derechos Universitarios abrió desde ayer una investigación por lo hechos denunciados y, de ser el caso, aplicará las sanciones correspondientes. 

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