Semujeres deja sin abogadas a víctimas

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Usuarias de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (Semujeres) denunciaron que se quedaron sin seguimiento jurídico en casos de violencia de género y familiar, luego de que las abogadas que las representaban dejaron de atender sus asuntos.

Semujeres y cambios en personal

La titular de la dependencia, Roxanna Hernández Ramírez, reconoció cambios de personal, pero dijo desconocer cuántas trabajadoras han salido de la dependencia estatal.

De acuerdo con las afectadas, al menos cinco abogadas que llevaban sus procedimientos ante la Fiscalía Especializada en delitos contra las mujeres dejaron de laborar en la Secretaría.

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Impacto en usuarias y respuesta oficial

Señalaron que no recibieron información oportuna sobre los cambios en su representación ni sobre quién continuaría con sus expedientes, por lo que algunas tuvieron que buscar asesoría particular y asumir gastos.

Cuestionada antes de su comparecencia ante el Congreso, Hernández Ramírez atribuyó los movimientos a una reingeniería administrativa derivada, según explicó, de inconformidades de usuarias que manifestaron no haber recibido un trato adecuado por parte del personal. Aseguró que las mujeres son representadas jurídicamente y que los ajustes buscan mejorar la atención.

Sin embargo, al preguntarle por las bajas de personal, la funcionaria primero respondió afirmativamente y después rechazó que se tratara de despidos, al señalar que corresponden a la conclusión de contratos temporales de tres meses. "No hay un despido, claro que no. Se acaban los contratos, son tres meses y se acaban los contratos", sostuvo.

Reconoció que no dispone de una cifra sobre cuántas trabajadoras dejaron la institución. "No tengo un dato en general porque estamos en eso todavía, no es como que ya sepamos cuántos", respondió finalmente.