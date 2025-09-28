Zonas de “focos rojos” se inundan en Soledad

Derivado de las lluvias registradas la tarde y noche del viernes, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, se presentaron inundaciones y encharcamientos considerables en las zonas catalogadas como focos rojos. Entre ellas destaca el fraccionamiento Privadas de la Hacienda, donde la policía municipal brindó apoyo para facilitar el ingreso y salida de los vecinos.

El titular de Protección Civil Municipal, Martín Bravo Galicia, informó que esta zona es habitualmente uno de los puntos que en época de lluvias registra una acumulación de hasta un metro de agua pluvial, por lo que además del apoyo en el traslado a los residentes se realizan acciones prioritarias para disminuir el agua en la zona.

Otro de los puntos atendidos fue la calle Santander, en la colonia San Lorenzo, debido a la gran acumulación de agua. Estas labores se realizaron en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop).

La entrada a la colonia Hacienda Los Morales, un tramo del Acceso Norte y algunas calles de la Cabecera Municipal también registraron importantes encharcamientos, como suele ocurrir en temporada de lluvias, dos zonas en las cuales el agua pluvial tarda hasta tres días en bajar, afectando la circulación vial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El funcionario añadió que se llevó a cabo el retiro de un árbol caído en el camino a San Isidro, sin que se reportaran afectaciones a terceros.

Y aseguró que la mañana del sábado, la mayoría de las vialidades afectadas ya se encontraban transitables; no obstante, se mantiene el pronóstico de lluvias hasta el próximo lunes.

Bravo Galicia aseguró que el personal de Protección Civil, continuará con un monitoreo permanente en el municipio, principalmente en los puntos donde suelen registrarse inundaciones y encharcamientos, con el objetivo de prevenir daños a viviendas.