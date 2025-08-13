AYER HOY MAÑANA

“Vamos a florecer: Vivimos en una cultura que nos dice que siempre tenemos que estar creciendo, mejorando, siendo nuestra mejor versión. Pero la naturaleza no funciona así. Hay estaciones para todo: momentos para plantar semillas; para crecer hacia la luz; para florecer y brillar; para soltar lo que ya no sirve; para descansar y nutrir las raíces. Durante años me forcé a estar bien, a ser productivo, a brillar incluso cuando mi alma pedía hibernación. Me exigía florecer en pleno invierno emocional y me frustraba cuando no podía. Ahora entiendo que hay sabiduría profunda en honrar los ciclos internos. Puedes estar en tu época de semilla, gestando algo nuevo en la oscuridad de la tierra. Puedes estar soltando hojas viejas para hacer espacio a lo que viene. Puedes estar en reposo, acumulando energía para tu próxima expansión. No tienes que estar siempre en “on”. No tienes que tener todo resuelto. Eres parte de la naturaleza. Confía en tus ritmos internos, no en los del mundo. Tu momento de florecer llegará cuando sea tiempo, no cuando lo fuerces…” Anónimo… Santoral para hoy: Ponciano Papa. Hipólito. Casiano. Centolia y Elena. Aurora… Felicitaciones a quienes llevan estos nombres, a quienes cumplen años… Nuestras condolencias a la familia Medlich Docolumbier por el fallecimiento de la señora Martha Docolumbier de Medlich que ahora está en la Casa del Padre Celestial… Para su esposo don Pepe Medlich, sus hijos, nietos, hijos políticos y familiares que el Señor los consuele en estos momentos de dolor… Para doña Martha que descanse en paz y luzca para ella la luz perpetua… Felicitaciones a Gaby Chávez González en el décimo cuarto aniversario de su natalicio que disfrutó al lado de sus papás Gaby González Guerra y Poncho Chávez, sus hermanos Poncho y Miguel, su abuela Susana Guerra, tíos, primos y amigos… Un abrazo a Gaby desde aquí por estos 14 años… Esperan la llegada de su nueva heredera, la pareja que forman Juan Pablo Chávez Cadena y Yoli Navarro Puga que ya están en los preparativos para recibir a la compañerita de juegos de su heredera mayor Victoria… Los futuros papás han sido objeto de numerosos parabienes de parte de los abuelos de la bebé que está por llegar, sus tíos, primos, bisabuelas Yolanda del Valle de Puga, Anita Werge de Navarro y todos sus seres queridos… Maricarmen del Valle Stevens y Juan Pablo Leiva Martínez unen sus vidas por el vínculo del matrimonio y con este motivo la mamá de la novia Came Stevens de del Valle y su hija Fernanda le organizaron una despedida de soltera… Numerosas invitadas estuvieron presentes en la reunión entre ellas la mamá del novio Gloria Martínez Bazúa; las abuelas de Maricarmen y Juan Pablo: Gloria Bazúa de Martínez, Güera López de Del Valle, Carmela Pérez de Stevens, familiares y numerosas amigas de la agasajada que compartió gratos momentos con todas ellas… Came y Fernanda estuvieron al pendiente de que no faltara nada en la fiesta en honor de la novia… Enhorabuena a Maricarmen y Juan Pablo para su próxima vida matrimonial… En Palacio Municipal pueden visitar a Mafalda, un icono de muchos años, gusto de chicos y grandes que estará en este recinto varias semanas para quien desee tomarse la foto del recuerdo… Además de “Mafalda” están las esculturas de Timoteo, el “Hombre de Todos” del escultor, muestra de Rodrigo de la Serra y Pablo Irrgang… Ya casi a la mitad el octavo mes del año, dedicado al Purísimo Corazón de María… Hasta la próxima…