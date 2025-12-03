AYER HOY MAÑANA

“Podemos hacer un alto en estos días y ser como un árbol, y dejar caer las hojas viejas. Aferrarse demasiado fuerte trae tristeza y dolor, pero dejando ir, hay tanto que ganar. El pasado puede pesar mucho, pero no es nuestro para mantenerlo. Suéltalo suavemente y tu alma dormirá profundamente. Crecemos cuando no tenemos miedo de decir adiós. Por cada hoja que cae, aparecen nuevos brotes. El camino es un ciclo al que no debemos de temer. Al perder el peso de lo que ya no es verdad; hacemos espacio para la luz, para el crecimiento que es nuevo. Deja ir el arrepentimiento, deja ir el miedo. En cada final nuevos comienzos están cerca. Como el árbol en invierno, desnudo y frio, sepa que con el tiempo nuevas historias se revelan. En la vida aprendemos que no todo puede permanecer. Aférrate a la esperanza, la verdadera fuerza no consiste en aguantar sino en saber cuándo dejar ir…” Anónimo… Santoral para hoy: San Francisco Javier, el apóstol de las Indias. Claudio tribuno romano, su esposa Hilaria. Sofonías. Lucio rey de Bretaña… Felicitaciones a quienes llevan estos nombres, a quienes cumplen años como Yoli García que escuchará las primeras “Mañanitas” de parte de su esposo Antonio García Alonso, sus hijos Toño y Fernando; su mamá, hermanas, amigas y compañeros de trabajo… Desde aquí le enviamos numerosos parabienes a la festejada en su día… Divertida reunión con motivo de la proximidad de la Navidad, tuvieron el grupo de amigas desde Kinder que pasaron una comida de lo más agradable, ellas Montse Cortes, Pilar Martínez, Pili Valladares, Maru Muñiz, Sandra Pérez, Lety Aguilar, Daniela Rodríguez, Verónica Díaz de León, Maga Nieto y Pili Allende que intercambiaron los mejores deseos para estos días y el año que está por empezar… Un grupo de patrocinadores en beneficio del H. Cuerpo de Bomberos se reunieron con el Patronato en el 74 Aniversario del mismo y su Comandante Adolfo Benavente Duque con el fin de reunir fondos en una noche amenizada por Benny Ibarra que fue del agrado de todos los presentes… Ojala se repitan estas reuniones en bien del Cuerpo de Bomberos… Un grupo de amigas que gustan de la bicicleta como su deporte tuvieron su reunión anual de Navidad en el Gastro Bar donde la pasaron muy contentas… Estuvieron entre otras: María Fernanda Cortés, Regina González, Blanca Salinas, Dulce Ramírez, Vanesa Cortés, Lucía Castañeda, Paloma Espinoza, Cecy González, Silvia Sánchez, Fabiana Padilla y Daniela Domínguez que hicieron votos por este tiempo de Adviento… Cecilia Bárcena de Solana celebró su cumpleaños con sus hijas Paulina y Cecilia, su mamá la Güera Pous de Bárcena, sus hermanas Mary Carmen y Bea… Organizó la reunión Raque Bárcena de Abaroa y dio la bienvenida a las invitadas que tuvieron numerosos detalles para la festejada que paso horas muy contentas… Fueron agasajados al cumplir su segundo año de vida los hermanitos Lucía y Lorenzo Rodríguez Pérez que disfrutaron de la fiesta que les ofrecieron sus papas Mauro Rodríguez y Fernanda Pérez que invitaron a numerosos amiguitos de los cumpleañeros… Recibió el sacramento del bautismo Joaquín Villarreal Villasana de brazos de sus papás: Santiago Villarreal y Claudia Villasana; sus padrinos: Sebastián Villasana, Alejandra Ascanio, Benilde Hernández y Miguel Ruiz… El próximo viernes 19 del presente un grupo de entusiastas personas que viven en el Hopal “Hogar paz y alegría”, tendrán su Pastorela, donde participan la mayoría de ellas dirigidas por Marcela Siller que ya las está preparando para esta fiesta en su residencia… Mañana hay Luna Llena en Tauro a las 17:14 horas; aparecerá a las 17:07 horas y se oculta a las 5:40 am del viernes… El tiempo parece estará despejado para disfrutar de la última Súper Luna del año… Hasta la próxima…