BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

CECILIA ES BAUTIZADA

INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO

Por Maru Bustos PULSO

Diciembre 03, 2025 03:00 a.m.
Cecilia Ruiz Fonseca recibió el primer sacramento de la Iglesia, en una emotiva ceremonia.

Con sus papás: Miguel Ruiz y Cecilia Fonseca participó en la celebración religiosa, en la parroquia de San Agustín del Pedregal.

En la ceremonia acompañaron a la niña su hermano Miguel Ruiz Fonseca, sus padrinos:Carlos Torres y Bernadette Ortiz .

Estuvieron su abuelito, tíos, primos y amigos de la familia.

El presbítero Salvador González Vásquez explicó a los papás y padrinos de la niña el significado del bautismo y los invitó a motivarla a que su vida sea de amor y respeto a Dios.

Enseguida, el sacerdote bautizó a Cecilia, para así liberarla de todo pecado e ingresara a la familia de Cristo.

Al final de la celebración, Cecilia recibió una prolongada ovación de la selecta concurrencia.

Enseguida, los Ruiz Fonseca atendieron a las felicitaciones de sus invitados, con quienes, felices, compartieron este especial acontecimiento en sus vidas.

LE DESEAN DICHA EN SU MATRIMONIO

INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO

