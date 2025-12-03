CECILIA ES BAUTIZADA
INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO
Cecilia Ruiz Fonseca recibió el primer sacramento de la Iglesia, en una emotiva ceremonia.
Con sus papás: Miguel Ruiz y Cecilia Fonseca participó en la celebración religiosa, en la parroquia de San Agustín del Pedregal.
En la ceremonia acompañaron a la niña su hermano Miguel Ruiz Fonseca, sus padrinos:Carlos Torres y Bernadette Ortiz .
Estuvieron su abuelito, tíos, primos y amigos de la familia.
El presbítero Salvador González Vásquez explicó a los papás y padrinos de la niña el significado del bautismo y los invitó a motivarla a que su vida sea de amor y respeto a Dios.
Enseguida, el sacerdote bautizó a Cecilia, para así liberarla de todo pecado e ingresara a la familia de Cristo.
Al final de la celebración, Cecilia recibió una prolongada ovación de la selecta concurrencia.
Enseguida, los Ruiz Fonseca atendieron a las felicitaciones de sus invitados, con quienes, felices, compartieron este especial acontecimiento en sus vidas.
