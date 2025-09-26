logo pulso
Aprehenden a sujeto por violación agravada

Por Redacción

Septiembre 26, 2025 03:00 a.m.
A
Aprehenden a sujeto por violación agravada

La Fiscalía General del Estado obtuvo una orden de aprehensión en contra de José “N”, la cual fue cumplimentada por elementos investigadores por el probable delito de violación agravada.

Los hechos que se le atribuyen al ahora detenido ocurrieron en marzo de 2023, en la ciudad capital. Todo derivó cuando la víctima se encontraba con el señalado, quien presuntamente la forzó a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad.

El imputado fue detenido en la colonia Ferrocarrilera, en la capital potosina, tras labores de inteligencia y localización.

En el lugar fue informado del mandato en su contra, de los derechos que le asisten como persona detenida y posteriormente trasladado a una valoración médica.

Asimismo, la Policía de Investigación, ingresó a José “N” al Centro Penitenciario Estatal ubicado en la Delegación La Pila, donde estará a disposición del Juez de control que en las próximas horas definirá su situación jurídica en la audiencia inicial, donde la FGESLP buscará formular la imputación correspondiente.

