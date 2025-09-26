Aseguran nueve vehículos con reporte de robo

Derivado de los diferentes dispositivos de seguridad, la Guardia Civil Estatal reportó la localización de once unidades, nueve con reporte de robo y la detención de dos personas, por no comprobar ser dueños de los vehículos en los que se desplazaban.

En la colonia Arbolitos, fue detenido Luis “N” de 24 años, luego de asegurarle un vehículo Jetta color blanco, que había sido hurtado del municipio de Mexquitic de Carmona; a su vez, en el municipio de Villa Hidalgo se detuvo a Elvis “N” de 18 años, tras asegurarle una motocicleta marca Itálika, que tenía reporte de robo, en la capital potosina.

Mediante el despliegue de la Base de Operaciones Mixta Interinstitucional, en el municipio de Villa de Ramos se localizó una camioneta de redilas con número de serie no visible y un vehículo Volkswagen tipo Jetta, que podrían ser parte del parque vehicular de una célula generadora de violencia.

Además, durante los recorridos preventivos, se localizó un tractocamión modelo 2022, color blanco, en Estación Techa, perteneciente al municipio de Soledad.

Asimismo, se localizó un semi remolque modelo 2022, en la comunidad de El Zapote, tras ser reportado como robado en la comunidad de Cándido Navarro. Además, efectivos de la GCE reportaron que en la colonia Guanos se localizó un vehículo Chevrolet línea Chevy, color arena, que había sido robado en la capital potosina.

En la colonia Jardines del Sur, se ubicó una motocicleta modelo 2024, que tenía reporte de robo en la colonia Progreso, mientras que, en el municipio de Matehuala, se ubicó un vehículo Mitsubishi, modelo 2025, que había sido hurtada en el municipio de Villa Hidalgo.

La División Caminos de la GCE, localizó un semi remolque color blanco, que tenía reporte de robo en la colonia Industrial San Luis y fue encontrado en la comunidad Cuartel de las Cruces. Por último, un tractocamión marca International, modelo 2023, fue asegurado en la Zona Industrial, luego de que fuera reportado como robado en la colonia Valle de San Francisco.