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Madrid se viste de moda con las tendencias de 2027

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Madrid se viste de moda con las tendencias de 2027

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¡Mexicanos de corazón!

Noche de emociones y gran alegría en Loma de Golf

Por Maru Bustos PULSO

Septiembre 20, 2026 03:00 a.m.
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El orgullo y la felicidad por ser parte de un país con historia, cultura, tradiciones, costumbres, gastronomía, música y folklore, se reflejó en los rostros de las familias socias e invitados del La Loma de Golf.

En una atmósfera en la que prevalecieron los colores verde, blanco y rojo, conmemoraron la libertad e independencia de México.

Los asistentes lucieron ataviados con una serie de elementos y atuendos muy acordes al festejo.

Portaron trajes típicos, sombreros, rebozos, blusas con bordados, moños, corbatines, diademas y accesorios tricolores y bigotes.

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Así, disfrutaron de la estupenda celebración.

¡Vaya entusiasmo!

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