¡Mexicanos de corazón!
Noche de emociones y gran alegría en Loma de Golf
Galeria
El orgullo y la felicidad por ser parte de un país con historia, cultura, tradiciones, costumbres, gastronomía, música y folklore, se reflejó en los rostros de las familias socias e invitados del La Loma de Golf.
En una atmósfera en la que prevalecieron los colores verde, blanco y rojo, conmemoraron la libertad e independencia de México.
Los asistentes lucieron ataviados con una serie de elementos y atuendos muy acordes al festejo.
Portaron trajes típicos, sombreros, rebozos, blusas con bordados, moños, corbatines, diademas y accesorios tricolores y bigotes.
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Así, disfrutaron de la estupenda celebración.
¡Vaya entusiasmo!
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