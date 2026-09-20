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Madrid se viste de moda con las tendencias de 2027

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Madrid se viste de moda con las tendencias de 2027

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¡México lindo y querido!

Atmósfera tricolor de gran alegría en el Club Campestre

Por Maru Bustos PULSO

Septiembre 20, 2026 03:00 a.m.
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Las familias e invitados del Club Campestre de San Luis recordaron a los héroes que lucharon por nuestra libertad, independencia y soberanía, en una estupenda celebración multicolor.

Así, el orgullo, la emoción y la felicidad por nuestro México, lindo y querido, fue palpable en los rostros de los cientos de asistentes.

La concurrencia disfrutó de una variedad de antojitos mexicanos, dulces, postres, aguas frescas, bebidas, música de mariachi y versátil.

Con júbilo, demostraron que, para gritar, cantar, bailar, ser cálidos, alegres y crear el mejor ambiente, nadie como los mexicanos.

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El agradable encuentro, se prolongó con gran armonía.

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