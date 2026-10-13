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Alistan golpe fiscal al autotransporte

Por El Universal

Octubre 13, 2026 03:00 a.m.
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Alistan golpe fiscal al autotransporte
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      Ciudad de México.- La Cámara de Diputados discute una propuesta que restringiría el acceso a estímulos fiscales para el transporte de carga, en momentos en que el sector enfrenta mayores costos por combustibles, peajes e inseguridad carretera, de acuerdo con transportistas.

      La modificación contemplada en la Ley de Ingresos 2027, reduciría de 300 a 250 mdp el límite de ingresos anuales de las empresas que pueden acceder al beneficio fiscal, el cual permite acreditar contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR) hasta el 50% del gasto en casetas. Aunque el porcentaje de acreditamiento permanecería sin cambios, la reducción del umbral dejaría fuera del beneficio a empresas que actualmente cumplen los requisitos, incrementando su carga fiscal y presionando sus márgenes operativos.

      La advertencia surge en un momento particularmente delicado para el autotransporte de carga, que enfrenta una combinación de incrementos en combustibles, tarifas de peaje y seguros de mercancías, estos últimos afectados por la inseguridad y los robos en carreteras.

      De acuerdo con cifras oficiales del sector, durante 2026 las tarifas de peaje aumentaron en promedio 9.7%, mientras que el diésel pasó de 26.12 a 26.99 pesos por litro, con un impacto económico estimado en 39 mil 400 millones de pesos para el sector.

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      A ello se suma el peso económico de una actividad que tan solo en 2025 generó pagos por 49 mil 285 millones de pesos en autopistas y puentes de cuota, además de mil 154.2 mdp por derechos, productos y aprovechamientos federales.

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