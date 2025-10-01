Alertan de alza en IEPS a tabaco

Ciudad de México.- La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) advirtió este martes que la propuesta del Gobierno mexicano de incrementar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) al tabaco para 2026 podría traer efectos negativos e impulsar el mercado ilegal.

En un comunicado, la industria advirtió que este aumento en los impuestos, propuesto en el Paquete Económico 2026, provocará un aumento mínimo de 20 pesos (1 dólar) por cajetilla y podría detonar un “crecimiento del mercado ilícito”, con efectos negativos en la recaudación, la economía y la salud pública.

El Paquete Económico 2026 contempla elevar tanto la tasa como la cuota específica del IEPS al tabaco.

En ese contexto, la presidenta de Cámara, María de Lourdes Medina, lamentó que ni las autoridades hacendarias ni las de salud hayan considerado experiencias previas en México.

Por ello, enfatizó, repetir la estrategia fiscal anterior agravará el problema.

“No son hipótesis. La historia en México ya nos demostró que el combate al tabaquismo no es con políticas fiscales, sino con información y políticas de salud de mediano y largo plazo”.

Alertó que el mercado negro de cigarros representa más de 20 % del consumo nacional.

Consideró que un nuevo incremento de impuestos solo trasladará la demanda hacia productos ilícitos que no pagan contribuciones ni cumplen regulaciones, facilitando además el acceso entre menores de edad.

La líder empresarial pidió a diputados y senadores reconsiderar la propuesta.