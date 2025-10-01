Transporte de carga aérea crece

Ciudad de México.- La demanda total de transporte aéreo de carga, medida en toneladas por kilómetro, aumentó 4.1% en agosto, en comparación con el mismo mes de 2024, de acuerdo con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Las operaciones internacionales aumentaron un 5% contra agosto del año anterior.

La capacidad de los aviones, medida en toneladas por kilómetro de carga disponibles, aumentó 3.7% en comparación con agosto de 2024 y 5.5% para operaciones internacionales.

“La demanda de carga aérea creció 4.1% en agosto, marcando el sexto mes consecutivo de crecimiento interanual. Los volúmenes crecen incluso cuando los patrones de comercio global están cambiando.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“La carga aérea se ha beneficiado de un cambio del transporte marítimo para algunos bienes de alto valor, ya que los transportistas intentan minimizar el riesgo de los aranceles. Y los patrones de crecimiento indican que algunos se están desviando de América del Norte, impulsando un crecimiento más fuerte en las rutas comerciales entre Europa y Asia, centro de Asia, África y Asia y Medio Oriente y Asia.

En América Latina las aerolíneas incrementaron 2.1% sus operaciones de carga, pero la capacidad de las aerolíneas aumentó 5% en agosto.