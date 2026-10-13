Economistas de EU ganan Nobel

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Estocolmo.- Los economistas nacidos en Estados Unidos Robert E. Hall y Michael Woodford ganaron el lunes el Nobel de Ciencias Económicas por su trabajo sobre modelos que han ayudado a gobiernos y bancos centrales a gestionar perturbaciones económicas, como crisis energéticas e inflación.

La Real Academia Sueca de Ciencias anunció a los ganadores en Estocolmo, diciendo que se les reconocía por un trabajo que ha ayudado a los responsables de políticas a lidiar con fluctuaciones económicas.

"La investigación de los galardonados ha hecho posible gestionar grandes crisis macroeconómicas de manera mucho más eficaz que antes", escribió el comité del Nobel. "Ha sido enormemente beneficiosa durante la pandemia y las crisis energéticas de los últimos años".

Hall está afiliado a la Universidad de Stanford en California, y Woodford a la Universidad de Columbia en Nueva York.

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"Es un honor enorme, es una sorpresa", dijo Woodford hablando por teléfono con el comité desde Nueva York.

"Su trabajo nos ha proporcionado una base teórica estable para los modelos que ahora utilizan los bancos centrales y los gobiernos de todo el mundo", explicó John Hassler, presidente del Comité del Premio de Ciencias Económicas.

"Con ellos, estamos mejor preparados para afrontar perturbaciones en la economía, como crisis energéticas o cambios repentinos en cuánto consumen los hogares", añadió.

Durante décadas, los gobiernos respondieron a las perturbaciones económicas siguiendo las prescripciones de la era de la Depresión del economista británico John Maynard Keynes: intervenir en la economía bajando impuestos y aumentando el gasto público, alentando así a consumidores y empresas a gastar e invertir por sí mismos y ayudando a que el crecimiento se reanudara.