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Industria avanza por tercer mes

La industria nacional se aceleró 0.6% durante agosto en comparación con julio de este año

Por El Universal

Octubre 13, 2026 03:00 a.m.
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Industria avanza por tercer mes
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      Ciudad de México.- La industria, la cual aporta un tercio de la economía nacional y está más ligada al comercio exterior, se aceleró 0.6% durante el mes de agosto en comparación con julio de este año, al restar la inflación y la estacionalidad.

      Se trata del tercer avance consecutivo y el más rápido desde abril pasado, de acuerdo con la información que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer este lunes.

      La construcción de obras de ingeniería civil, relacionada al gasto público, tuvo el mejor desempeño, al aumentar 5%. Le siguió la fabricación de productos derivados del petróleo y carbón, cuyo aumento fue de 4.7%, y en tercer lugar apareció la producción de equipo de transporte, con avance de 2.8%.

      La industria manufacturera da señales alentadoras hacia el próximo año en los rubros de mayor relevancia, pero los vientos en contra prevalecen, opinaron analistas de Banorte.

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      Están a la espera de un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y México que permita disminuir las tarifas de la Sección 232, que incluye automóviles, acero y aluminio, con las rondas de revisiones anuales al T-MEC aún pendientes.

      La industria alimentaria se contrajo 2.3% durante agosto, pero en Banorte esperan que se beneficie de las inversiones anunciadas recientemente, algunas de las cuales seguirán materializándose en 2027.

      Entre las inversiones más relevantes están la de Nestlé, con mil millones dólares para ampliar su capacidad productiva en el Estado de México, Guanajuato, Querétaro y Veracruz, además de un nuevo centro de distribución que se traducirá en una creciente demanda de insumos nacionales y mayor capacidad exportadora.

      En tanto Bimbo tiene un proyecto de más 2 mil millones de dólares entre 2025 y 2028, enfocado en incrementar su capacidad productiva, así como su tecnología en siete estados.

      Pilgrim´s, uno de los principales productores de pollo, también destaca con su programa de inversión de 1.3 mil millones de dólares de 2026 a 2030, mediante el cual contempla una nueva planta de procesamiento, así como ampliaciones de otras instalaciones.

      Sobre la demanda externa, en Banorte anticipan un apoyo adicional para la industria alimentaria, ya que una menor producción estadounidense puede sostener mayores envíos mexicanos durante el ciclo 2026/27.

      No obstante, el volumen final dependerá del cálculo de los límites de exportación establecidos bajo los acuerdos de suspensión, así como de la disponibilidad mexicana.

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