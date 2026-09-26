Bolsa Mexicana corta la racha negativa

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Ciudad de México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) revirtió este viernes dos retrocesos consecutivos, al ganar un 1,13 %, lo que empujó al Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) hasta las 64.992,23 unidades, y cerró con un repunte semanal del 2,55 %, su mejor rendimiento acumulado desde la segunda semana de junio.

"El mercado de capitales cerró la semana con ganancias generalizadas a nivel global, debido a un optimismo sobre las emisoras del sector tecnológico", dijo a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

En la jornada, el peso mexicano se mantuvo en su nivel de 17,71 frente al dólar por segundo día consecutivo, según datos de cierre del Banco de México.

Por su parte, Wall Street cierra la semana con ganancias acumuladas en sus tres principales indicadores, pese a la volatilidad generada por el alza en los rendimientos de los bonos del Tesoro y el precio del petróleo debido a la crisis en Oriente Medio.

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Al cierre del parqué, el Dow Jones subió un 0,93%, hasta 51.828 puntos, el selectivo S&P 500 avanzó un 0,51 %, hasta 7.743 enteros y el Nasdaq progresó un 0,48 %, hasta 27.068 unidades.

En el conjunto de la semana, el Dow Jones sube un 0,3 %, el S&P 500 un 1,2 % y el Nasdaq un 2%.