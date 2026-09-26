logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cinco series sobre agencias federales y la faceta que pone cada una en primer plano

Fotogalería

Cinco series sobre agencias federales y la faceta que pone cada una en primer plano

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Bolsa Mexicana corta la racha negativa

Por EFE

Septiembre 26, 2026 03:00 a.m.
A
Bolsa Mexicana corta la racha negativa
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) revirtió este viernes dos retrocesos consecutivos, al ganar un 1,13 %, lo que empujó al Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) hasta las 64.992,23 unidades, y cerró con un repunte semanal del 2,55 %, su mejor rendimiento acumulado desde la segunda semana de junio.

      "El mercado de capitales cerró la semana con ganancias generalizadas a nivel global, debido a un optimismo sobre las emisoras del sector tecnológico", dijo a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

      En la jornada, el peso mexicano se mantuvo en su nivel de 17,71 frente al dólar por segundo día consecutivo, según datos de cierre del Banco de México.

      Por su parte, Wall Street cierra la semana con ganancias acumuladas en sus tres principales indicadores, pese a la volatilidad generada por el alza en los rendimientos de los bonos del Tesoro y el precio del petróleo debido a la crisis en Oriente Medio.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Al cierre del parqué, el Dow Jones subió un 0,93%, hasta 51.828 puntos, el selectivo S&P 500 avanzó un 0,51 %, hasta 7.743 enteros y el Nasdaq progresó un 0,48 %, hasta 27.068 unidades.

      En el conjunto de la semana, el Dow Jones sube un 0,3 %, el S&P 500 un 1,2 % y el Nasdaq un 2%.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Turismo registra inversión privada por mil 965 mdd
      Turismo registra inversión privada por mil 965 mdd

      Turismo registra inversión privada por mil 965 mdd

      SLP

      PULSO

      Entre enero y julio, México recibió 59.7 millones de visitantes internacionales, aumentando 7%.

      Inflación vuelve a tomar vuelo
      Inflación vuelve a tomar vuelo

      Inflación vuelve a tomar vuelo

      SLP

      El Universal

      Marca el mayor registro de los últimos 3 meses, al marcar 3.4% en primera mitad de septiembre

      Chihuahua reanuda la exportación de ganado
      Chihuahua reanuda la exportación de ganado

      Chihuahua reanuda la exportación de ganado

      SLP

      El Universal

      Banxico mantuvo su tasa en 6.50%
      Banxico mantuvo su tasa en 6.50%

      Banxico mantuvo su tasa en 6.50%

      SLP

      El Universal

      Condiciona las futuras decisiones a la inflación