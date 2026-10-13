La BMV repunta 1.06%

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Ciudad de México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) repuntó este lunes 1.06%, el sexto avance de las últimas siete sesiones, con lo que el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) subió a las 66,746.78 unidades, en una jornada de resultados mixtos a nivel global.

Al interior del mercado mexicano resaltaron las ganancias de las emisoras: Alpek (+4.89 %), Grupo Carso (+4.4%), Inbursa (+4.11%), Coca-Cola Femsa (+3.26%) y Pinfra (+3.12%).

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0.81% frente al dólar al pasar de 18.26 a 18.41 unidades, según datos de cierre del Banco de México.

Wall Street cerró este lunes en terreno mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0.38%, después de que el precio del petróleo subiera más de un 2% y mientras los inversores esperan el próximo dato de inflación.

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Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones sumó 195 puntos, hasta los 51,850; el selectivo S&P 500 restó 0.06%, hasta los 7,807 enteros; y el tecnológico Nasdaq perdió 0.44%, hasta las 27,245 unidades.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este lunes un 2.06%, hasta 93.74 dólares el barril.