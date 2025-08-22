logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES 40!

Fotogalería

¡FELICES 40!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

La IED, en récord en 2do trimestre

Nuestro país recibió Inversión Extranjera Directa por 34 mil 265 mdd entre abril y junio

Por El Universal

Agosto 22, 2025 03:00 a.m.
A
La IED, en récord en 2do trimestre

Ciudad de México.- El país recibió Inversión Extranjera Directa por 34 mil 265 millones de dólares entre abril y junio de este año, superando el récord de 31 mil 96 millones establecido en el mismo periodo de 2024, dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Ni los aranceles pudieron con la economía mexicana… Así que el modelo de la 4T no solamente disminuye la pobreza, sino también genera inversión”, manifestó.

“Decían que, si los trabajadores ganaban más, no iba a haber inversión, porque lo que México podía ofrecer al mundo era mano de obra barata. Y aquí lo que se demuestra es que cuando la gente vive mejor, el país está mejor, y sigue habiendo inversiones y no hay inflación”, dijo en su conferencia de prensa.

Por su parte, la secretaria de Energía, Luz Elena González, y la directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja, acudieron para presentar los avances de los proyectos de la Red Nacional de Transmisión, que forman parte del Plan Estratégico de Fortalecimiento y Expansión 2025-2030 del Sistema Eléctrico Nacional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La CFE inyectará 8 mil 177 millones de dólares para la construcción de 275 nuevas líneas de transmisión y otras 524 obras en subestaciones eléctricas con el objetivo de beneficiar a 50 millones de usuarios en todo el territorio nacional.

Luz Elena González dijo que la Red Nacional de Transmisión permite interconectar comunidades y sistemas aislados, aumentar la capacidad de respuesta ante desastres naturales y reducir la pobreza energética.

La presidenta Sheinbaum destacó que no todos los países tienen sistemas interconectados nacionales, por lo que la inversión de la CFE es muy importante.

Sobre la situación de Pemex, la Jefa del Ejecutivo afirmó que la empresa es rentable, pero el problema fue la deuda que le dejaron.

Explicó que el expresidente Felipe Calderón recibió Pemex con una deuda de 46 mil millones de dólares, y la dejó en 60 mil millones de dólares, mientras que el exmandatario Enrique Peña Nieto elevó los compromisos a 105 mil millones de dólares.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Maquiladoras recortan empleos por aranceles
Maquiladoras recortan empleos por aranceles

Maquiladoras recortan empleos por aranceles

SLP

El Universal

La comida chatarra deja 20 mil mdp al fisco mexicano
La comida chatarra deja 20 mil mdp al fisco mexicano

La comida chatarra deja 20 mil mdp al fisco mexicano

SLP

El Universal

Origina más ingresos fiscales que alcohol o casinos

La IED, en récord en 2do trimestre
La IED, en récord en 2do trimestre

La IED, en récord en 2do trimestre

SLP

El Universal

Nuestro país recibió Inversión Extranjera Directa por 34 mil 265 mdd entre abril y junio

¿Qué buscan los centennials en el mundo laboral?
¿Qué buscan los centennials en el mundo laboral?

¿Qué buscan los "centennials" en el mundo laboral?

SLP

El Universal

Las nuevas generaciones llegan al escenario laboral con demandas diferentes. Conoce las claves para construir equipos de trabajo competitivos y sostenibles.