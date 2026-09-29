Peso se desploma frente al dólar

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Ciudad de México.- El dólar arrancó la semana estableciendo otro récord frente al peso mexicano, impulsado por la incertidumbre geopolítica y la expectativa de una nueva alza de tasa de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, explicaron analistas.

El tipo de cambio despidió el lunes sobre 18 pesos por dólar en operaciones al mayoreo que reporta Bloomberg. El peso fue la segunda moneda más débil, al depreciarse 1.8%, su mayor pérdida diaria y su peor cierre desde marzo, destacaron estrategas de Banorte.

Banamex cerró vendiendo el dólar en 18.46 y suma un alza de 1.05 pesos en septiembre.

El economista en jefe de Actinver, Enrique Covarrubias, señaló que la combinación de petroprecios altos, la incertidumbre geopolítica y las mayores expectativas de tasas de la Fed, mantienen a los participantes del mercado en un entorno de cautela y volatilidad.

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Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este lunes un 0,07 %, luego de un repunte semanal de 2,55 %, lo que empujó al Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) hasta las 64.944,41 unidades, en una jornada de resultados negativos a nivel global.

Al interior del mercado mexicano resaltaron las pérdidas de las emisoras: Banregio (-1,8 %), GCC (-1,1 %), Bolsa Mexicana de Valores (-1,09 %), Arca Continental (-1,09 %) e Industrias Peñoles (-1,07 %).

Mientras que Wall Street cerró este lunes en rojo. Al cierre del parqué, el Dow Jones se situó en los 51.481 puntos; el selectivo S&P 500 retrocedió un 0,77 %, hasta 7.683 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdió un 0,92 %, hasta 26.820 enteros.

Finalmente, la rentabilidad del bono a 10 años subió hasta el 5,23 por ciento.