Peso suma tres días de pérdidas

Ciudad de México.- La divisa mexicana en los mercados internacionales concluyó alrededor de 18.39 pesos por dólar, lo que significó una depreciación de 0.25% o 5 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

El dólar al menudeo terminó en 18.83 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de Banamex.

Las ganancias del dólar estuvieron respaldadas por la expectativa de que la Reserva Federal no recortará su tasa de interés el próximo 10 de diciembre.

Asimismo, se registró un aumento en la aversión al riesgo en el mercado de capitales.

En Estados Unidos, el Dow Jones mostró una caída de 0.84%, retrocediendo en cinco de las últimas seis sesiones. El Nasdaq Composite registró una pérdida de 2.15%, llevando al índice a cerrar en su menor nivel desde el 11 de septiembre; por su parte, el S&P 500 bajó 1.56%.

En México, el Índice de Precios y cotizaciones de la BMV cerró la sesión con una pérdida de 0.66%, cayendo en cinco de las últimas seis sesiones y cerrando en su menor nivel desde el 24 de octubre.

En el mercado de materias primas, el oro cerró la sesión con pocos cambios, cotizando en cuatro mil 78 dólares por onza, con un retroceso de apenas 0.07%. Por su parte, El petróleo WTI, cerró la sesión cotizando en 59.14 dólares por barril, con un retroceso de 0.5%, ante la persistencia del miedo de una sobreoferta global de petróleo.