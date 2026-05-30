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"AMORES PERROS" SERÁ UNA SERIE DE TELEVISIÓN

Por El Universal

Mayo 30, 2026 03:00 a.m.
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"AMORES PERROS" SERÁ UNA SERIE DE TELEVISIÓN
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      El guion de "Amores perros", escrito por Guillermo Arriaga y dirigido originalmente por Alejandro González Iñárritu, se convertirá en una serie de televisión, de la mano de las productoras AF Films y LatinWe, compañía vinculada a Sofía Vergara.

      Arriaga será el asesor creativo del proyecto, según publicó la revista Deadline, que precisa que AF Films compró los derechos del guion original, por lo que no se trata de un remake de la película, sino de una nueva adaptación televisiva.

      "Amores perros", protagonizada por Gael García Bernal, Emilio Echevarría y Goya Toledo, participó en el año 2000 en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes, donde ganó el Gran Premio.

      La cinta fue nominada al Oscar y al Globo de Oro como mejor película en lengua no inglesa, además de ganar el BAFTA británico a mejor filme extranjero y convertirse en la gran triunfadora de los Premios Ariel 2001, con 12 galardones. 

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