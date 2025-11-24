CANDIDATAS DE ECUADOR E INDONESIA INCONFORMES POR MISS UNIVERSO
Nadie Mejía-Webb, Miss Ecuador 2025, ha sido una de las participantes que se ha pronunciado, afirmando que experimentó dolor por los acontecimientos que marcaron la reciente edición del certamen. “Hay tanto que quiero decir, en estos últimos días he tenido miles de pensamientos pasando por mi mente, buscando entendimiento y paz sobre lo que sucedió este año en Miss Universo, mentiría si dijera que no me duele..., pero también sé, con todo mi corazón, que todo estará bien”, escribió.
La joven no ahondó en más detalles y su publicación se enfocó en agradecer a sus connacionales por todo el apoyo que recibió durante su preparación y, posteriormente, su participación en el concurso.
“Sé que este momento completamente fuera de mi control, pero lo que sí estuvo en mis manos fue la forma en que me entregué a mi país, Ecuardor les dí todo de mí (...), Ecuador me ha enseñado que, incluso en los momentos más difíciles, nuestro pueblo avanza con resilencia, valentía y esperanza. Luchamos por lo que es correcto, luchamos con amor y seguiré honrando mi título con dignidad”.
