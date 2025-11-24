LLEGARÁ A MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO.- El reguetonero Bad Bunny comenzó su gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” con un concierto en República Dominicana, adelantando lo que podemos esperar en México, pues confirmó que algunos de sus éxitos podrían no interpretarse en el Estadio GNP Seguros.

En su primer show, que marca el inicio de un tour que recorrerá más de 20 países, incluidos algunos en Europa y Asia, apareció un anuncio especial en las pantallas del Estadio Olímpico Félix Sánchez donde se reveló una canción sorpresa.

Una voz femenina fue la encargada de avisarle al público dominicano que Bad Bunny solo cantaría esa canción para ellos, asegurando que no se repetirá en ninguna otra fecha del tour. Entonces comenzó a sonar “25/8”, uno de los fronteos más populares del puertorriqueño.

EL POSIBLE SETLIST DE BAD BUNNY EN MÉXICO

Como ocurre en la mayoría de sus giras, el setlist presentado en el primer concierto será prácticamente el mismo que se repetirá en el resto de las presentaciones, incluidas las que tiene pactadas en México en diciembre de 2025.

Los temas que Benito Antonio Martínez Ocasio (Bad Bunny) interpretará en el Estadio GNP Seguros harán un recorrido por todas sus etapas: el trap con el que inició su carrera, el reggaetón que lo impulsó al estrellato mundial y la salsa con la que actualmente representa a Puerto Rico.

Este es el posible setlist del concierto de Bad Bunny en CDMX:

La mudanza, Callaita, Pitorro de coco, Vuelita, Turista, Baile inolvidable, Nuevayol, Veldá, Tití me preguntó, Neverita, Si veo a tu mamá, La Romana, Voy a llevarte para PR, Me porto bonito, No me conoce y Bichiyal.

El intérprete de “Baile Inolvidable” tiene confirmadas las fechas del 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre de 2025 en el Estadio GNP Seguros de la CDMX, todas programadas a las 21:00 horas.

Aún se desconoce cuál será la canción exclusiva que Bad Bunny interpretará en México, así como los invitados especiales que podrían subir al escenario de “la casita”. Entre las posibilidades se encuentra Marco Antonio Solís, “El Buki”, quien en los Latin Grammy reclamó públicamente a Bad Bunny por no haberlo incluido en su residencia en

Puerto Rico.