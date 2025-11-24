logo pulso
PETRÓLEOS MEXICANOS NIEGA RELACIÓN CON TRIUNFO DE FÁTIMA BOSCH

Por EFE

Noviembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
PETRÓLEOS MEXICANOS NIEGA RELACIÓN CON TRIUNFO DE FÁTIMA BOSCH

La estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) negó que exista una relación con los dueños del concurso Miss Universo y el reciente triunfo en el certamen de la mexicana Fátima Bosch Fernández, hija de un directivo de la empresa petrolera.

En un comunicado, emitido este domingo, Pemex señaló que no tiene una relación contractual con la firma Soluciones Gasíferas del Sur, empresa propiedad de Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo, y agregó que tampoco tiene injerencia con los directivos del certamen de belleza.

Además, dijo que el mensaje de felicitación en redes sociales a Fátima Bosch por su triunfo en Miss Universo fue publicado “en el marco del entusiasmo popular generado por el triunfo” de la mexicana.

“Petróleos Mexicanos (Pemex) informa que conforme a la debida diligencia se firmó un contrato por 11 meses en febrero de 2023 con las empresas que participaron en conjunto Servicios PJP4 de México S.A. de C.V y Soluciones Gasíferas del Sur S.A de C.V. Cabe señalar que a la fecha no se tiene ninguna relación contractual vigente”, apuntó Pemex en el comunicado.

La estatal también aclaró que “no tiene injerencia con los directivos del certamen internacional Miss Universo.  

