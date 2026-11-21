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Ni la caída del sistema de la boletera, ni el retraso en el inicio del concierto, hizo que los seguidores de Los Ángeles Azules la pasaran mal en su concierto sinfónico, el cual se llevó a cabo la noche de este viernes, con las localidades agotadas.

Problemas con Ticketmaster retrasan inicio del concierto

La hora del primero de dos conciertos que ofrecerá esta agrupación en el Auditorio Nacional, estaba programada para las 20:30 horas, pero debido a que unos minutos antes el sistema de Ticketmaster tuvo problemas, la gente debía pasar a la taquilla a que le imprimieran su boleto digital, lo que provocó grandes filas, por lo tanto, el acceso al recinto fue más lento y Los Ángeles Azules no podían empezar.

El público comenzó a desesperarse debido a un retraso de más de media en la hora de inicio del concierto, así que los chiflidos no se dejaron esperar, pero al fin a las 21:24 horas el concierto inició.

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Inicio y desarrollo del concierto sinfónico

Los hermanos Mejía Avante salieron al escenario y sin mayor preámbulo iniciaron con su presentación, y lo hicieron con el clásico "Entrega de amor". De inmediato la gente se puso de pie y comenzó a bailar, aplaudir y alzar las manos a ritmo de este tema y otros que siguieron como "Mi único amor", "La cumbia picosota", entre otras.

"Tristes, enojados, divorciados, hoy no hay de eso, las buenas vibras están aquí en el Auditorio Nacional. El estar vivos el día de hoy es bueno, comer todos los días es bueno, tener trabajo es bueno, venir al show de Los Ángeles Azules es mejor, disfruten su concierto, los queremos mucho", expresó "El Doc" Elías para darle la bienvenida al público.

Todo el ambiente y el sabor de una fiesta de barrio, se dejó sentir en este concierto de Los Ángeles Azules, quienes interactuaban y animaban al público a disfrutar de la manera que quisieran este show.

De pronto al hacerse un oscuro, se comenzó a escuchar el sonido de unos violines y otros instrumentos de cuerda, y al ir subiendo la intensidad de la luz apareció la orquesta que está noche acompañaría a la agrupación de Iztapalapa. Al comenzar a sonar las primeras notas de "El listón de tu pelo", hizo acto de presencia la cantante Denise Gutiérrez, que formó parte de las sorpresas de la noche.

Después viajaron a sus inicios en 1982, cuando lograron su primer gran éxito con "La cumbia del acordeón", la cual se hizo muy popular entre los sonideros de la época.

"Hoy tenemos a una artista argentina que se llama Yami Safdie que viene a cantar con nosotros", fue como El Doc dio la bienvenida a su invitada.

"Es un placer estar con ustedes y cantar acá es un sueño", dijo Yami antes de cantar "Mis sentimientos", pero estaba tan emocionada y nerviosa que comenzó a cantar antes de tiempo, pero al final el resultado le gustó a la gente.

También dieron espacio a un nuevo tema cuando interpretaron "Otra noche", después siguieron con "Perdonarte ¿para qué?", y "Cómo te voy a olvidar", un clásico que puso a cantar a las 10 mil personas presentes en este concierto.

"Me gusta la gente enamorada, la gente que le da un beso a su pareja, las buenas vibras, vamos a tocar otro tema de amor, ya me piqué", comentó el líder de la agrupación antes de cantar "Ay amor".

El jugar con el público también fue permitido, ya que El Doc les propuso una dinámica en la cual todos participaron: "Vamos a recordar cuando estaba la Fifa 2026 en México, haciendo una ola de arriba para abajo".

Cuando El Doc Elías dijo que ya se iban y la gente no los dejaban ir, el músico les preguntó por estaban algunos sentados, así que complacieron a la gente con tres temas más, "Los rumberos", "Amor a primera vista" y "Nunca es suficiente", esta última fue coreada por el público, que hizo que se escuchara fuertemente en este recinto.

Pero lo mejor lo dejaron al final, cuando entró al escenario Jay de la Cueva, como el último invitado de este concierto. Con guitarra en mano y luciendo un traje en color verde agua, el cantante saludó a la gente diciendo:

"Buenas noches, Auditorio Nacional, estoy muy emocionado porque ya tenía tiempo que no tocaba con mis Ángeles Azules, un aplauso para ellos y el aplauso más fuerte para ustedes, porque siento que está noche no hay suficiente ruido, el cual necesitamos los músicos para comunicarnos con ustedes, necesito ver todas las luces de Auditorio Nacional", expresó Jay antes de comenzar a tocar el tema "17 años", al cual le imprimió todo su estilo.

A mitad de la canción Jay realizó un largo sólo de guitarra, que después fue acompañado por los músicos de la orquesta, y por supuesto por sus anfitriones, luego pidió que todos los presentes prendieran las luces de sus teléfonos, creando un ambiente casi mágico.

"México, número uno de Latinoamérica", grito De la Cueva en medio de una lluvia de papelitos de colores, momento que le puso fin a esta noche de baile, cumbia y sabor.