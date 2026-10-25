Fobia celebra 40 aniversario en el Palacio de los Deportes

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Durante el último fin de semana, la banda mexicana Fobia llevó a cabo dos presentaciones en el Palacio de los Deportes en celebración de su 40 aniversario. Titán, una de las bandas que comparte un vínculo con Fobia, fue la encargada de abrir el primer concierto. La ausencia de Jay de la Cueva, quien ha sido parte de ambas agrupaciones, generó un notable interés en redes sociales, donde los fanáticos comentaron sobre las implicaciones de esta situación.

En enero de este año, durante una entrevista con el comunicador Diego Ruzzarin, Jay de la Cueva reveló que no formaría parte de la reunión de Fobia. Según el músico, los representantes del grupo le informaron que no sería tomado en cuenta para la gira. En el contexto de la 26ª edición del festival Vive Latino, se confirmó que Elohim Corona sería el baterista durante las presentaciones en lugar de De la Cueva, aunque las razones detrás de esta decisión aún no han sido aclaradas, lo que ha generado diversas especulaciones entre los seguidores de la banda. Algunos afirman que el líder de Fobia, Paco Huidobro, habría mostrado reservas sobre la actitud de Jay, a la que califican de 'rockstar'.

A pesar de la incertidumbre en torno a su situación con Fobia, la banda se presentó en el Palacio de los Deportes los días 23 y 24 de octubre. La elección de Titán como acto de apertura fue bien recibida por el público, pero la ausencia de Jay de la Cueva en esta colaboración no pasó desapercibida. Las reacciones en redes sociales variaron desde aquellas que expresaban sorpresa hasta comentarios que bromeaban sobre la relación entre Jay y sus exbandas. La comunidad de fans se mostró activa, generando comentarios que reflejaban un mezcla de sorpresa y humor sobre la situación.

Mientras tanto, Jay de la Cueva continuó su carrera musical. El mismo sábado en que Fobia se presentó en el Palacio, De la Cueva asistió al festival Tecate Península, donde se unió a Panteón Rococó para interpretar la canción "La dosis perfecta". El video de su colaboración fue compartido en las redes sociales de la banda, lo que provocó una variedad de reacciones entre los seguidores, resaltando su talento como músico.

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Actualmente, Jay de la Cueva se mantiene activo con su banda The Guapos, que co-lidera junto a Adán Jodorowsky, Leiva y 'el David' Aguilar, además de continuar desarrollando su proyecto como solista. La atención que se ha generado en torno a su ausencia en Fobia, así como su participación en otras iniciativas musicales, evidencia el constante interés en su trayectoria profesional.