JOHN TRAVOLTA SORPRENDE CON CAMBIO DE LOOK
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John Travolta, la estrella de Hollywood, está dando de qué hablar por la nueva imagen que ha adoptado en los últimos meses. A sus 72 años, la estrella de "Grease" decidió reinventar por completo su estilo y convertir la boina en su sello personal.
El cambio se dio en la reciente edición del Festival de cine de Cannes, cuando Travolta se estrenó como director con la película "Propeller One-Way Night Coach"( "Ven a volar conmigo"), en la cual actúa su hija Ella Bleu .
El actor explicó recientemente que su nueva apariencia no se trata de una moda pasajera, sino de una transformación planeada desde hace tiempo. Según contó, comenzó a sentirse cansado de verse siempre igual en fotografías tomadas a lo largo de los años.
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