Dua Lipa y sus lugares favoritos en la CDMX

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La cantautora londinense de 30 años Dua Lipa, compartió una lista con sus lugares favoritos en la Ciudad de México, en colaboración con el servicio de Google Maps y la plataforma digital Service95, un proyecto cultural lanzado por la artista.

Esta lista de 12 recomendaciones incluye restaurantes, recintos culturales, museos, bares y centros artísticos, ofreciendo una guía de viaje ideal para aquellos que aman turistear y salir a vivir nuevas experiencias con amigos.

La Dua Lipa´s List: Must-See Mexico City también incluye reseñas escritas por la misma cantante, así como fotografías propias. Según lo explicado por la artista, esta idea busca compartir aquellos espacios en los que disfruta regresar. Inaugurado en 2018, el restaurante de alta cocina Em, liderado por el chef veracruzano Lucho Martínez y poseedor de una Estrella Michelin, ofrece una fresca propuesta de cocina mexicana contemporánea con toques asiáticos y una reinterpretación del legado culinario mexicano. "El Club San Luis es justo el lugar donde quiero terminar una noche en Ciudad de México.