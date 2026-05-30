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EN EL "COUNTDOWN CONCERT"

TORONTO SERÁ EL ESCENARIO DEL PRIMER CONCIERTO OFICIAL RUMBO AL MUNDIAL DE FUTBOL 2026, CON UN ESPECTÁCULO QUE REUNIRÁ AL CANTANTE Y ARTISTAS INTERNACIONALES

Por El Universal

Mayo 30, 2026 03:00 a.m.
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      CIUDAD DE MÉXICO. -Toronto será el escenario del primer concierto oficial rumbo al Mundial de Futbol 2026 con la realización del espectáculo "Countdown Concert", que reunirá a artistas internacionales como Bryan Adams, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream, además de una colaboración especial entre AHI y Wyclef Jean.

      El evento se llevará a cabo el próximo 10 de junio en el área destinada al FIFA Fan Festival de Toronto y formará parte de una celebración simultánea organizada en Canadá, México y Estados Unidos, países anfitriones de la próxima Copa del Mundo 2026.

      De acuerdo con los organizadores, el concierto tendrá una duración aproximada de 90 minutos y estará conectado con presentaciones especiales que también se realizarán en Ciudad de México y Los Ángeles, como parte de la cuenta regresiva para el arranque del torneo.

      La FIFA confirmó que el espectáculo será transmitido en vivo a través de sus plataformas digitales y canales de televisión, incluyendo TikTok, que fungirá como socio exclusivo para la transmisión en redes sociales.

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      Toronto será una de las 16 sedes oficiales del Mundial 2026 y albergará seis encuentros del torneo. El primero de ellos se disputará el 12 de junio y marcará el debut de la selección de Canadá frente a Bosnia y Herzegovina, en lo que será el primer partido de una Copa Mundial masculina de la FIFA jugado en territorio canadiense.

      La serie "Countdown Concert" forma parte de la estrategia de entretenimiento y música que la FIFA prepara para el torneo de 2026, una edición histórica que contará por primera vez con 48 selecciones y será organizada de manera conjunta por tres países de Norteamérica.

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