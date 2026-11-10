Erik Elías vuelve a escena en ´El método Grönholm´

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Erick Elías participa en la obra "El método Grönholm", una pieza teatral que aborda las dinámicas de competencia en el entorno laboral. En este contexto, el actor reflexiona sobre la comparación constante que se genera en la actualidad, especialmente debido a las redes sociales, donde la percepción de la realidad puede distorsionarse. Según Elías, esta competencia no siempre tiene que ser negativa. Por el contrario, sostiene que puede servir como un motor para el desarrollo personal y profesional, señalando que el éxito pertenece a quien esté mejor preparado.

Durante su participación en la obra, Elías se identificó con su personaje, quien destaca la importancia de la autenticidad en un proceso de selección profesional. "No me importa que me acepten en la compañía, pero tengo que decirles quién soy", expresa el actor, quien valora este mensaje sobre mantenerse fiel a uno mismo en entornos competitivos.

"El método Grönholm", escrito por Jordi Galceran en 2003, presenta la situación de cuatro ejecutivos que aspiran a un mismo puesto a través de una serie de pruebas psicológicas. Este enfoque permite que Elías y sus compañeros, como Ana Serradilla, Alejandro de la Madrid y Diego Klein, compartan una crítica sobre cómo la inseguridad y la presión pueden afectar la identidad personal en el ámbito laboral.

Elías también destaca la importancia de establecer metas propias, sin fijarse en lo que hacen los demás. Al respecto, enfatiza que actuar con integridad es un principio que debe primar, independientemente de las circunstancias competitivas que puedan presentarse. Esta perspectiva se traduce en una mayor tranquilidad personal al confiar en que lo que está destinado a uno eventualmente llegará.

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La obra regresa al Teatro Xola Julio Prieto del 5 al 27 de diciembre, con un elenco que incluye a Elías junto a otros actores alternando funciones, reafirmando así el valor de la interpretación y la autenticidad en un mundo donde la imagen y la percepción juegan un papel crucial.