Acusan a David Walliams de conducta sexual inapropiada

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El actor, comediante, escritor y presentador británico David Walliams ha sido identificado como la figura pública acusada de conducta sexual inapropiada, según informes de diversos medios de comunicación. Walliams, de 55 años, había intentado obtener una orden judicial para mantener su identidad en secreto, argumentando que su reputación comprometería su salud mental y podría llevarlo al suicidio.

Conocido principalmente por su participación en la serie "Little Britain" (2003), Walliams también ha ganado notoriedad internacional como autor de literatura juvenil, con obras destacadas como "Los peores padres del mundo" y "Abuela Saurio". En octubre del año pasado, el comediante inició acciones legales contra ITN y Guardian News and Media, el editor del periódico The Guardian, en un esfuerzo por evitar la divulgación de acusaciones de naturaleza sexual en su contra. En sus declaraciones, Walliams alegó haber tenido previamente dos intentos de suicidio.

Las alegaciones en su contra, presentadas durante el juicio, incluyen acusaciones de que pudo haber abusado de su posición para establecer contacto inapropiado con mujeres jóvenes y adolescentes. Estas denuncias han sido vehementemente rechazadas por Walliams. Los abogados de los medios informaron al Tribunal Superior de Londres que las acusaciones se derivaron de una investigación exhaustiva en la que se entrevistaron a más de 100 personas, incluidos amigos y colegas del comediante, lo que indicaría un interés público significativo en el asunto.

A pesar de la presión mediática, el juez Matthew Nicklin decidió en octubre conceder a Walliams el derecho al anonimato. Sin embargo, esa decisión fue revertida recientemente. La abogada del actor, Sara Mansoori, argumentó que Walliams no planea retomar su carrera pública y que no ha hecho falsas declaraciones sobre su salud mental en el contexto de estas revelaciones.

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El juez justificó su decisión al afirmar que otorgar el anonimato se consideraría una violación grave a la libertad de expresión. Además, enfatizó que Walliams, actualmente hospitalizado bajo la ley de salud mental, está bajo el cuidado de personal especializado, lo que reduce considerablemente el riesgo de suicidio.

La editorial HarperCollins finalizó su relación con Walliams en diciembre de 2025 tras una investigación relacionada con acusaciones de acoso a mujeres jóvenes. Este episodio se presenta un día después de que el actor Russell Brand fuera condenado a diez años y medio de prisión por delitos de violación y agresión sexual contra cuatro mujeres entre 2004 y 2009, reflejando un ambiente de creciente escrutinio sobre las conductas de personalidades públicas en la industria del entretenimiento.