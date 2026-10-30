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Sociedad de Directores de México exige pago de regalías por obras

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial inició un requerimiento administrativo contra Netflix por incumplimiento.

Por El Universal

Octubre 30, 2026 09:15 a.m.
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Sociedad de Directores de México exige pago de regalías por obras
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 30 (EL UNIVERSAL).- La Sociedad de Directores de México, que aglutina a más de 400 realizadores como los "Tres Amigos" (Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro), Diego Luna y Gael García Bernal, ha emprendido acciones para que la totalidad de compañías streaming, televisoras y cadenas de cine les paguen regalías.

      Sociedad de Directores de México exige pago de regalías

      Por ahora sólo Canal 22 y el Once, así como Cinépolis y Televisa cumplen con la Ley Federal del Derecho de Autor, pero Netflix, Azteca y Cinemex no lo hacen.

      Recién el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a petición de la Sociedad, inició un requerimiento administrativo en contra de Netflix en el que solicita el número de obras transmitidas desde 2011, cuando inició operaciones en México, sus ingresos brutos, así como el pago efectuado a los creadores.

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      Detalles del reclamo y acciones legales

      Las regalías es la contraprestación por el uso o goce de un activo como obras, marcas, patentes, obras y franquicias. En México la ley establece que el pago debe efectuarse a través de un representante legal o mediante sociedades de gestión colectiva.

      "Por ignorancia o por tratar de dar la vuelta a un pago extra, muchos usuarios, como llamamos a quienes usan el material audiovisual que generamos, no pagan. Las regalías es algo que estipula la ley que reconoce el valor del trabajo creativo más allá del estreno de una obra", dice Rigoberto Castañeda, Presidente del Comité de Vigilancia de la Sociedad.

      Hay empresas que, detalla, en su momento pagaban como Cinemex, pero dejaron de hacerlo desde hace más de una década.

      "Con el que más hemos avanzado es con Netflix, ellos ya nos mandaron un contrato, no estuvimos de acuerdo con varias cláusulas y pedimos cambios, estamos en eso", apunta.

      El primer paso es un acuerdo de buena fe con los usuarios, de no prosperar se pasaría a una junta de avenencia con INDAUTOR y, de ser necesario, demandar a las compañías.

      El pago se estipula en el Diario Oficial del 9 de noviembre de 1965, que indica que quien explote filmes en pantalla grande dará el 1.5% de ingresos netos a repartir a directores, actores, escritores y compositores.

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