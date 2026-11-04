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Noviembre suena fuerte en la CDMX

Karol G dará tres conciertos en el Estadio GNP Seguros y Garbage tocará gratis en el Zócalo.

Por El Universal

Noviembre 04, 2026 06:33 a.m.
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Noviembre suena fuerte en la CDMX
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      Durante el mes de noviembre, la capital mexicana se convertirá en un punto de encuentro para los aficionados a la música, con una serie de conciertos y festivales programados que reunirán a destacados artistas de diversos géneros.

      Entre las actuaciones más esperadas se encuentra la artista española Aitana, quien regresa a México como parte de su "Cuarto Azul World Tour".

      Asimismo, la banda colombiana Morat extenderá su éxito tras agotar el Estadio GNP Seguros, regresando con varios shows en el Palacio de los Deportes del 6 al 17 de noviembre.

      Karol G, reconocida como "La Bichota", regresa al país después de casi tres años, ofreciendo tres conciertos en el Estadio GNP Seguros del 13 al 15 de noviembre.

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      El cantante venezolano Ricardo Montaner también será parte de este mes musical, presentando su espectáculo "El Último regreso" en el Auditorio Nacional el 10 de noviembre.

      Por su parte, Soda Stereo regresará a México con su gira "Ecos" el 23 de noviembre en el Palacio de los Deportes.

      La banda femenina KATSEYE ofrecerá dos presentaciones los días 27 y 28 de noviembre, como parte de su "The Wildworld Tour".

      En el ámbito de los festivales, el Corona Capital 2026 reunirá a artistas icónicos como Gorillaz y The Strokes, además de otros, en el Autódromo Hermanos Rodríguez del 20 al 22 de noviembre.

      El Coca-Cola Flow Fest 2026 también promete un evento vibrante para los entusiastas del reggaetón, con actuaciones de figuras como Yandel y Anuel AA.

      Garbage, la banda de rock encabezada por Shirley Manson, llevará a cabo un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el 14 de noviembre.

      Finalmente, las agrupaciones Babasónicos y Mägo de Oz también estarán presentes con sus respectivos conciertos en este mes repleto de música.

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