Aprendizaje Infantil, de Israel Palomo

El libro Arquetipos de Apren-dizaje Infantil, del Dr. Israel Palomo, se presentará en el Museo Federico Silva Escultura Contemporánea, este miércoles 29 de abril a las 18:00 horas.

La presentación está dirigida a docentes, madres, padres de familia y público interesado en los procesos educativos en la infancia. El encuentro contempla la participación del autor, quien compartirá los ejes centrales de la obra y dialogará con los asistentes sobre la diversidad en las formas de aprendizaje y su impacto en la enseñanza.

El libro plantea que cada niño aprende de manera distinta y que reconocer esas diferencias forma parte de una responsabilidad pedagógica. A partir de fundamentos pedagógicos y psicológicos, la publicación ofrece herramientas para identificar distintos patrones de aprendizaje y comprender cómo se desarrollan en el entorno educativo.

El autor ha señalado que la obra busca abrir el diálogo sobre los modelos tradicionales de enseñanza y la necesidad de ajustarlos a la diversidad cognitiva.

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El texto propone identificar ocho formas de aprendizaje, con el objetivo de que docentes y familias puedan acompañar de mejor manera el desarrollo de niñas y niños.

Asimismo, el planteamiento central del libro se enfoca en dejar de lado la clasificación rígida del alumnado y avanzar hacia una comprensión más amplia de sus capacidades.

La propuesta apunta a generar entornos educativos que consideren los distintos ritmos y habilidades, con énfasis en el desarrollo integral desde edades tempranas.