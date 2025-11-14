Caja Real celebra 15 años

El Centro Cultural Universitario Caja Real celebrará durante noviembre su 15 aniversario con una serie de actividades que incluyen talleres, conversatorios, experiencias inmersivas, exposiciones y un concierto conmemorativo.

Desde su integración a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), el recinto se ha convertido como un punto de encuentro entre la comunidad universitaria y la sociedad potosina a través del arte y la cultura.

Entre las actividades destacan las jornadas creativas de los sábados 15, 22 y 29 de noviembre, en las que el público podrá colorear una reproducción de la fachada de Caja Real, una dinámica pensada para fomentar la imaginación y el gusto por el arte en niñas, niños y jóvenes. Los y las asistentes contarán con materiales y acompañamiento, y podrán conservar su trabajo como recuerdo del aniversario.

El programa incluye también una experiencia inmersiva en colaboración con el Laboratorio de Diseño del Hábitat Humano, Analógico y Digital de la Facultad del Hábitat, programada para el martes 18 de noviembre a las 19:00 horas, así como el conversatorio “Caja Real: pasado, presente y futuro”, que se realizará el miércoles 19 de noviembre a las 18:00 horas. En este diálogo participarán los doctores Manuel Vildósola Dávila, Alejandro Galván Arellano y Guadalupe Salazar González, quienes abordarán la historia, el valor arquitectónico y los desafíos del inmueble en la actualidad.

Las celebraciones concluirán el jueves 20 de noviembre a las 18:00 horas con un concierto de los grupos artísticos de la Secretaría de Difusión Cultural de la UASLP, durante el cual se develará una placa conmemorativa y se presentará una publicación digital sobre la historia de Caja Real. Además, el público podrá visitar las exposiciones vigentes Cosmogonía orgánica de Emilio Salazar Touché, Horizonte de eventos de Carlos Génova y Herencias míticas de Ernesto Novelo, abiertas hasta enero de 2026.